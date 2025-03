Arezzo, più tutele per gli alberi: proposta per una gestione trasparente del verde urbano

l consigliere comunale Michele Menchetti ha presentato un atto di indirizzo per rafforzare la tutela del patrimonio arboreo di Arezzo, rispondendo alla crescente preoccupazione dei cittadini per i numerosi abbattimenti di alberi senza adeguate compensazioni.

Menchetti critica la gestione dell’attuale amministrazione, evidenziando la scarsa trasparenza nei processi decisionali e la mancanza di comunicazione preventiva verso i residenti delle aree interessate. Per affrontare queste problematiche, la sua proposta mira a modificare il regolamento del verde urbano, introducendo nuovi obblighi per chi richiede un abbattimento, sia in area pubblica che privata.

Tra le misure proposte:

Obbligo di compensazione arborea immediata o anticipata, con valutazione dell’ufficio verde pubblico.

immediata o anticipata, con valutazione dell’ufficio verde pubblico. Relazione tecnica di un agronomo , attestante la reale necessità dell’abbattimento, da rendere pubblica.

, attestante la reale necessità dell’abbattimento, da rendere pubblica. Maggiore informazione ai cittadini, con avvisi tramite cartellonistica, sito web comunale, social e lettere ai residenti nel raggio di 100 metri.

“È il momento di invertire la tendenza e adottare una gestione più responsabile e trasparente del verde urbano”, conclude Menchetti, auspicando un cambiamento concreto per la salvaguardia del patrimonio arboreo di Arezzo.