L’erba del Monaco dà fastidio: richieste di censura e attività serie

Nella nostra lunga carriera giornalistica all’Ortica, ne abbiamo viste di tutti i colori, ma ogni giorno c’è sempre qualcuno pronto a stupirci con richieste al limite del surreale. L’ultima perla ci arriva direttamente nella casella di posta elettronica: una missiva che, per tono e contenuto, meriterebbe di essere incorniciata e appesa nell’ufficio come esempio di raffinata sensibilità moderna.

Potete togliere quelle schifezze dal Vs. sito?, 1

Salve,

Pregasi rimuovere queste notizie false e moleste dal sito https://www.lortica.it/2025/02/15/lerba-per-i-conigli-e-le-note-musicali-la-storia-del-monaco-guido-e-eufelia/

perchè mi potrebbe ostacolare in alcune mie serie attività.

Grazie,

Distinti Saluti , V.D.

Un anonimo (ma non troppo) lettore ci scrive per intimarci di rimuovere un nostro articolo perché, a suo dire, gli potrebbe “ostacolare alcune serie attività”. Ora, la richiesta sarebbe quasi commovente se non fosse grottesca. Il pezzo in questione, che tratta della gloriosa storia del monaco Guido e di Eufelia, tra erba per conigli e note musicali, a quanto pare rappresenta una minaccia esistenziale per il mittente, al punto da metterne a rischio i suoi importanti affari.

E qui sorge spontanea una domanda: ma quali saranno mai queste misteriose e serissime attività che rischiano di essere sabotate da un articolo che parla di antichi monaci e del pentagramma? Non sappiamo, ma immaginiamo scenari inquietanti. Un trafficante internazionale di spartiti musicali? Un allevatore di conigli particolarmente permaloso? Un membro segreto della setta degli amanti della chiave di violino? Le possibilità sono infinite, e tutte ci fanno sorridere.

Per dovere di cronaca, vogliamo rassicurare il nostro gentile lettore: l’Ortica non è solita piegarsi di fronte a richieste di censura, soprattutto quando sono così inspiegabilmente divertenti. Il nostro articolo rimarrà lì, ben saldo nel mare tempestoso dell’informazione online, pronto a turbare i sogni di chiunque veda nella musica medievale una minaccia diretta al proprio operato.

Concludiamo con un affettuoso consiglio: chi si sente minacciato da una storia di Guido d’Arezzo e delle sue note, forse dovrebbe rivedere le proprie “serie attività”. Non si sa mai che tra un do e un re trovi anche un po’ di autoironia.

Distinti saluti (ma senza troppa serietà).