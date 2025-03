L’ACF Arezzo lotta ma cade a Bergamo: l’Orobica vince 2-1

Dopo due settimane di pausa, l’ACF Arezzo torna in campo per la ventesima giornata di campionato, affrontando in trasferta l’Orobica Calcio Bergamo. Le amaranto lottano fino all’ultimo, ma due reti delle padrone di casa condannano la squadra di Ilaria Leoni alla sconfitta per 2-1.

Primo tempo

Dopo un avvio aggressivo dell’Orobica con tentativi di Mariani e Cattuzzo, l’Arezzo risponde con un tiro di Carcassi neutralizzato da Fabiano. Le amaranto costruiscono diverse occasioni, con Taddei e Lorieri che provano a impensierire la difesa bergamasca. Al 42’, Zito sfiora il vantaggio con un tiro che sfila a lato di poco. Quando il primo tempo sembra destinato a concludersi sullo 0-0, le padrone di casa colpiscono: al 45’+2, Zanetti serve Paini che, sola davanti a Bartalini, insacca il gol dell’1-0.

Secondo tempo

L’Orobica cerca il raddoppio subito dopo l’intervallo, mentre l’Arezzo prova a reagire con le incursioni di Lorieri e le giocate su palla inattiva. All’81’ arriva il 2-0: Corbetta trova un gran tiro sotto l’incrocio dei pali, mettendo al sicuro il risultato per la squadra di casa. L’Arezzo però non si arrende e all’88’ accorcia le distanze grazie a un’autorete di Donda, che devia in rete un pallone calciato da Licco. Nel finale le amaranto provano a spingersi in avanti, ma il forcing non porta al gol del pareggio.

L’ACF Arezzo torna a casa con una sconfitta di misura, ma con la consapevolezza di aver dato filo da torcere alle avversarie.

Orobica Calcio Bergamo: Fabiano, Frecchiami, Donda, Salvi, De Vecchis, Tengattini (Paini 40’), Cavicchia (Cappa 52’), Cattuzzo (Goncalves Correia 71’), Peddio (Corbetta 40’), Mariani, Zanetti (Poeta 71’)

A disposizione: Demarchi, Cappa, Paini, Toma, Goncalves Correia, Poeta, Marchiori, Zizyte, Corbetta

All. Marianna Marini

ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri, Licco, Carcassi, Corazzi (Santini 82’), Zito (Bruni 63’), Taddei, Prinzivalli (Fortunati 73’), Lorieri, Blasoni, Martino (Barsali 63’)

A disposizione: Pieri, Lunghi, Barsali, Bruni, Lorieri, Santini, Toomey, Orsenigo, Fortunati, Razzolini

All. Ilaria Leoni

Marcatrici: Paini (45’+2), Corbetta (81’), Donda (AU 88’)

Ammonite: Bruni 65’

Calci d’angolo: 1 – 6

Recupero: 2’ – 4’