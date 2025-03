Colpo esterno della BC Servizi Arezzo: vittoria preziosa a Tortona

Gli amaranto superano la Gulliver Derthona e restano in corsa per i Playoff

Gulliver Supermercati Derthona – BC Servizi Scuola Basket Arezzo 48-60

Parziali: 15-18, 26-39, 35-50

Gulliver: Fonio Fracchia, Fogliato 4, Lisini 2, Albertinazzi, Borasi ne, Korlatovic 8, Aprile 2 (6 reb), Brizzi 2, Bellinaso 1, Di Meo 15, Josovic 6, Cissè 8.

All.: Ansaloni – Ass.: Fanaletti, Censurini.

BC Servizi: Toia 9, Nica ne, Iannicelli 4, Dal Pos 11, Buzzone 14, Lemmi 9, Prenga 4, Vagnuzzi, Kader 3, Bischetti 6.

All.: Fioravanti – Ass.: Liberto.

La BC Servizi Arezzo centra una vittoria fondamentale nella terza giornata del Play-In Gold di Serie B, imponendosi in trasferta contro la Gulliver Derthona. Nonostante una serata con basse percentuali al tiro, la squadra di coach Fioravanti ha saputo gestire la gara con solidità difensiva e un break decisivo nel secondo quarto.

Dopo un avvio favorevole ai padroni di casa (6-0), gli amaranto hanno cambiato ritmo nel finale del primo periodo, chiudendo avanti 18-15. Il momento chiave è arrivato nel secondo quarto, con un parziale di 14-0 (propiziato dalle triple di Dal Pos) che ha portato la BC Servizi fino al +15. Gli ospiti sono andati all’intervallo sul 26-39 e hanno saputo amministrare il vantaggio nella ripresa, mantenendo sempre il controllo del match.

Il terzo periodo si è chiuso sul +15 per gli aretini (35-50), che non hanno mai concesso a Tortona la possibilità di rientrare. Alla sirena finale, il tabellone ha segnato 48-60, certificando il terzo successo esterno della stagione per la BC Servizi.

Grazie a questo risultato, gli amaranto restano in piena lotta per i Playoff. Sabato prossimo appuntamento cruciale al Palasport Estra contro la Pallacanestro Pavia, con palla a due alle ore 21 in un vero scontro diretto.

Nella foto: le squadre pronte per la contesa iniziale.