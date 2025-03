Notte turbolenta ad Arezzo: rissa alla sala giochi e lite tra condomini

Notte movimentata ad Arezzo, teatro di due episodi di violenza che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il primo si è verificato di fronte a una sala slot nella zona di Pratacci, dove una rissa tra tre giovani, tutti di origine straniera, ha allertato la polizia e i soccorsi. Erano circa le 9:30 del mattino quando le Volanti sono giunte sul posto, trovando due dei coinvolti feriti e bisognosi di cure. Il terzo, un ventenne, si è dato alla fuga prima dell’arrivo delle autorità. I due giovani rimasti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Donato con codice verde.

Ma non è stato l’unico episodio della notte: in via Andromeda, una lite tra condomini ha richiesto l’intervento della polizia, chiamata dai vicini disturbati dai rumori provenienti da un appartamento.

Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti su entrambi gli episodi per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.