La Libera Accademia del Teatro in scena con sette spettacoli in due serate

La Libera Accademia del Teatro torna a calcare il palcoscenico con la seconda edizione della rassegna “Saggi di una notte di mezzo inverno”, in programma sabato 15 e domenica 16 febbraio al teatro Pietro Aretino. L’evento vedrà la messa in scena di sette spettacoli originali realizzati dagli allievi dei corsi avanzati, per un totale di settanta attori impegnati in una maratona di teatro tra commedie, tragedie, musica e danza.

La rassegna si aprirà sabato alle 17.00 con “Grazie a Dio”, diretto da Amina Kovacevich, per poi proseguire con due opere curate dai gruppi di Uberto Kovacevich: “Coppie assortite” alle 19.00 e “Cuochi canterini” alle 21.00, con coreografie di Stefania Pace e direzione musicale di Alessandra Cartocci e Stefano Graverini.

Domenica il sipario si alzerà alle 16.00 con “Muse”, sempre a cura di Uberto Kovacevich, seguito da tre spettacoli diretti da Andrea Biagiotti: “Amori fuori orario” alle 17.30, “Le meraviglie del paese di Alice” alle 19.00 e il gran finale con “Amori sulla Nevà” alle 21.00.

«Gli spettacoli di “Saggi di una notte di mezzo inverno” – spiega Amina Kovacevich, presidente della Libera Accademia del Teatro – sono il frutto di un intenso lavoro di scrittura congiunta tra allievi e maestri, che ha dato vita a produzioni originali e creative. Due giornate di sorprese, risate ed emozioni per condividere con la città la magia del teatro».