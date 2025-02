Esplosione in un’abitazione a Soci: un ferito trasportato d’urgenza a Pisa

Un’esplosione si è verificata questa mattina in una villetta bifamiliare situata in località Soci, nel comune di Bibbiena. L’incidente, avvenuto a causa di una fuga di gas, ha reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bibbiena, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a chiudere le utenze.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 della ASL TSE, attivati alle ore 11:52. L’unico occupante dell’abitazione, un uomo di 67 anni, ha riportato ustioni ed è stato soccorso inizialmente dalle ambulanze infermieristiche di Bibbiena e Stia. Date le sue condizioni, è stato trasferito in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 1 all’Ospedale Cisanello di Pisa per ricevere cure specialistiche.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’edificio è stato dichiarato non fruibile a seguito dei danni subiti.