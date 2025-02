Arezzo, sicurezza nel centro storico: intensificati i controlli e il dialogo con i commercianti

Si è tenuta questa mattina in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza degli assessori Chierici e Casi e dei vertici provinciali delle forze dell’ordine.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza nel centro storico di Arezzo. Il Prefetto ha richiamato i punti salienti dell’incontro tenutosi il giorno precedente con i rappresentanti di Confcommercio, sottolineando l’impegno delle istituzioni nel rispondere alle preoccupazioni degli esercenti, pur mantenendo un’analisi oggettiva della situazione.

È stato evidenziato come nei mesi di novembre e dicembre, nonostante l’elevato afflusso di visitatori attratti dagli eventi nel centro storico, non siano stati registrati episodi di particolare criticità, grazie a un’efficace organizzazione della sicurezza.

Tuttavia, alla luce di alcuni recenti episodi che hanno generato allarme tra i commercianti, il Comitato ha ritenuto opportuno rafforzare la percezione di sicurezza della cittadinanza. Saranno quindi intensificati i pattugliamenti nel centro storico, con particolare attenzione all’interazione con gli esercenti per raccogliere segnalazioni su eventuali situazioni sospette.

In aggiunta, la Polizia Locale potenzierà la presenza di unità appiedate presso negozi ed esercizi commerciali, assicurando un presidio costante dell’area. Parallelamente, continueranno i servizi straordinari di controllo del territorio con un focus specifico sulle zone centrali della città.

Infine, il Comitato ha condiviso la necessità di sviluppare iniziative di sicurezza partecipata, rafforzando la collaborazione tra commercianti e forze dell’ordine. In questa direzione, è in programma un incontro con gli esercenti, organizzato con il supporto delle Associazioni di categoria, per favorire una rete di segnalazione tempestiva e rafforzare la sicurezza condivisa.