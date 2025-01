Appello alla società e al Mister

AL PRESIDENTE

Giusto non prendere decisioni di pancia, ma una squadra ancora senza fondamenta solide ha bisogno di condottieri che commettano meno errori e capimastri capaci di rinforzare le basi instabili.

Serve maggiore rapidità sugli esterni difensivi: non basta una bella falcata…

A centrocampo occorrono fisicità, cattiveria e mobilità.

Guccione o Settembrini devono giocare come assistman, avanzando dietro le punte.

Pattarello è la nostra trazione anteriore: raddoppiato o triplicato, servono schemi che liberino il gioco nelle zone centrali e sulla fascia sinistra, con azioni rapide o giocatori in grado di saltare l’uomo e servire il compagno per la conclusione.

AL MISTER

Non aver paura di allenamenti a porte aperte: più contatto con la cittadinanza e la periferia aretina! Se dai amore, ricevi amore. Se temi e ti chiudi, sei perso!

Per la difesa:

Montini a destra, senza avanzare, a marcatura a uomo.

Coccia a sinistra.

Chiosa e Gigli centrali.

A centrocampo:

Lazzerini o Renzi a destra.

Mawuli centrale.

Righetti a destra per le partite in trasferta.

In attacco:

Guccione o Settembrini dietro le punte.

Pattarello e Capello in avanti.

Da valutare i rientri di Damiani e Chierico.

Ogunseye? “Non fa per noi!”.