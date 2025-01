Presentazione del libro Racconti Onirici di Marco Grosso

Sabato 25 gennaio 2025 alle ore 17, l’Associazione Culturale Ezechiele APS del Mosaico di Andreina, presenta a Pergentino Spazio delle Arti in via Cavour, Ex Oratorio dei Santi Lorentino e Pergentino il libro dell’autore Marco Grosso, giornalista, scrittore e critico musicale. L’antologia riunisce quarantanove racconti brevi, ciascuno accompagnato da un’illustrazione che ne sottolinea il tema.

L’autore esplora una varieta di generi, tra cui fantascienza, distopia, storia alternativa,

horror, fantasy, thriller e flusso di coscienza.

Ogni racconto é un microcosmo narrativo che offre prospettive uniche e originali,

creando insieme un mosaico piu ampio di storie interconnesse.

Le narrazioni sono state sviluppate a partire da appunti di sogni e osservazioni della

vita quotidiana, trasformando esperienze personali e suggestioni in scenari

autosufficienti e coinvolgenti.

L’intento é di invitare il lettore a confrontarsi con nuovi modi di percepire la realta,

attraverso trame che mescolano fantasia e visioni oniriche.

I racconti spaziano da mondi futuristici e distopici, dove l’umanita affronta nuove

sfide, a paesaggi storici alternativi che riscrivono le basi della storia conosciuta, oltre

all’ l’esplorazione di tutta la gamma di emozioni e sentimenti umani.

Le illustrazioni, accuratamente realizzate per ciascun racconto, arricchiscono

l’esperienza di lettura, offrendo un ulteriore livello di interpretazione visiva.

Non solo abbelliscono le storie, ma contribuiscono a suscitare nuove interpretazioni e

emozioni.

Questa raccolta si presenta quindi non solo come un insieme di storie da leggere, ma

come un percorso multisensoriale che stimola I’immaginazione e invita alla

riflessione.

Per chi volesse acquistare il libro prima o dopo della condivisione dell’evento con l’autore può farlo sul web al link

https://www.amazon.it/Racconti-Onirici-Marco-Grosso/dp/B0DNSRP2RH.