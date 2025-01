Arezzo Città del Natale: il trionfo del turismo (e il martirio dei residenti)

Arezzo, piccola città gioiello che si trasforma in un mega parco tematico natalizio, ha colpito ancora! La Fondazione Arezzo Intour, con un entusiasmo degno di Babbo Natale, sventola numeri che fanno venire le vertigini: presenze turistiche in aumento del 4%, alberghi quasi pieni al 73,2% e un sorprendente 10,55% in più di arrivi a ottobre (perché, si sa, nulla dice “Natale” come un fine settimana d’autunno).

Ma, come recita un vecchio detto, “quando il turista ride, il residente piange”. Noi fortunati abitanti del centro storico abbiamo vissuto un Natale davvero speciale: tra parcheggi scomparsi nel nulla, file interminabili ai (pochi) bagni pubblici degni di un film horror e strade dissestate che ormai sembrano crateri lunari, ci siamo sentiti protagonisti di una farsa senza precedenti.

E vogliamo parlare dei prezzi? Un caffè che costa quanto una cena, una cioccolata calda che ti fa chiedere se almeno contenga oro fuso. Ma hey, tutto per il turismo, giusto? Chi siamo noi per lamentarci, quando i turisti se la spassano tra luminarie scintillanti e bancarelle che vendono oggetti improbabili a prezzi improponibili?

Ah, la cultura, quel grande salvagente che ci fa sentire superiori! La mostra dedicata a Giorgio Vasari ha totalizzato 25mila visitatori, e i musei statali hanno raggiunto ben 134mila accessi. Ma mentre i turisti si accalcavano per ammirare l’arte, noi, poveri residenti, eravamo impegnati in sfide ben più epiche: trovare un bagno pubblico che non sembrasse uscito da un romanzo distopico o cercare un posto dove parcheggiare senza dover vendere un rene.

Il nostro sindaco, il sempre entusiasta Ghinelli, annuncia a gran voce che Arezzo sta diventando una delle destinazioni turistiche più desiderate d’Italia. Certo, Sindaco, lo abbiamo notato. Ma mentre i turisti desiderano la nostra città, noi residenti stiamo imparando l’arte della sopravvivenza: la pazienza di Giobbe per tornare a casa e il sangue freddo di un astronauta per affrontare i mercatini natalizi senza perdere la dignità (e qualche dito per il freddo).

E poi c’è la comunicazione: video promozionali nelle stazioni ferroviarie, campagne social, manifesti ovunque. Un lavoro eccellente, non c’è che dire. Peccato che nessuno si sia preso la briga di dirci: “Ah, a proposito, cari residenti, per le prossime settimane non potrete più muovervi nella vostra città. Auguri!”.

Quindi, eccoci qui: Arezzo, la “Città del Natale”, dove il turismo trionfa e il residente si immola sull’altare del progresso. Ma non lamentiamoci troppo, che magari l’anno prossimo ci mettono una tariffa anche per respirare l’aria natalizia.

E chissà, forse un giorno, tra una folla di turisti e l’altra, qualcuno si ricorderà di noi, quei poveri esseri che, a Natale, non chiedono molto: solo parcheggi, bagni pubblici e un po’ di pace. Ma forse, come per il biglietto d’ingresso alla mostra di Vasari, è chiedere troppo.