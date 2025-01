Incidente sulla SP 18 a Pergine Valdarno: uomo di 51 anni trasportato a Siena

Alle ore 15:35, il 118 della ASL TSE è stato attivato a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto sulla Strada Provinciale 18, nel comune di Pergine Valdarno. Un uomo di 51 anni, coinvolto nell’incidente, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Siena per ricevere le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’infermierizzata di Montalto e le forze dell’ordine per gestire la situazione e compiere i rilievi del caso.