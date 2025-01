Ai Stories: Amarurchero

Il secondo quarto del XXI secolo sarà a tema amarurchero. Troppo amaro per gli amanti del dolce. Troppo dolce per gli amanti dell’amaro. A qualcuno farà storcere la bocca, ad altri farà tirare fuori la lingua.

L’amarurchero è già in molti una condizione esistenziale. Di scelte fatte ma sbagliate, di scelte rimandate che, forse, potevano essere giuste. Di notti insonni e di mattine con la tazzina del caffè in mano. Di domeniche in pasticceria e di lunedì in palestra.

L’amarurchero porrà le basi per un pianeta infettato di contraddizione. Troppo caldo per non sudare. Troppo freddo per non ammalarsi. Troppo bagnato per andare al mare. Troppo asciutto per andare in montagna. Ma perché andare?

L’amarurchero non saprà vestire con abiti idonei ma dovrà comprarli. E, dopo averli comprati, non saprà dove buttarli o a chi regalarli. Ma perché regalarli?

L’amarurchero non farà un lavoro che gli piace. Non gli piacerà che il lavoro che non potrà fare. Ma perché lavorare?

L’amarurchero non si armerà di pazienza perché di armi ne avrà già in abbondanza.

L’amarurchero sarà irascibile quel tanto che basta a farsi dei buoni nemici perché i buoni amici chiedono sempre qualcosa. Ma perché rispondere?

Come si riconoscerà un amarurchero?

Vestirà colori accesi ma li abbatterà con strappi e macchie. O vestirà di macchie che rinnoverà con colori spenti.

Dormirà molto per non avere il fastidio della presenza. O presenzierà colmo di assenza.

Mangerà ciò che fotografa. Fotograferà colui che non mangia.

Sorriderà pensando a un like. Metterà un like a chi gli sorride.

Scuoterà la testa ma non andrà a votare.

Mostrerà il muscolo se dovrà amare.

E tutto quello che non è amarurchero lo farà …

Va be’, non si può dire ma lo potete immaginare?