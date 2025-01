Arezzo: “Gran Tour” o Gran Mortorio?

Ad Arezzo, città d’arte con secoli di storia sulle spalle e un patrimonio culturale invidiabile, sembra che la parola d’ordine sia una sola: letargo. E no, non è una metafora stagionale, ma una constatazione amara di fronte a un avviso che grida al mondo, in più lingue, quanto poco valga visitare la città nei primi mesi dell’anno.

«Arezzo Gran Tour, ci rivediamo in primavera – See you again in spring». Questo il messaggio che campeggia su un cartello dell’iniziativa “Arezzo Gran Tour”. Non si tratta di un messaggio scherzoso, ma di una vera e propria resa incondizionata. Cari turisti, prendete nota: Arezzo, in inverno, si spegne. Non ci sono eventi, non c’è vita, non c’è nulla da vedere. È come se ci stessero dicendo: “Passate oltre, non disturbate”.

Più antituristico di così, si muore. Perché questa non è solo una figuraccia. Questo è un suicidio d’immagine. Come se Arezzo, invece di essere un gioiello incastonato nel cuore della Toscana, fosse Lamporecchio (con tutto il rispetto per Lamporecchio, però non mi risulta che sia nota per la sua vocazione turistica).

Arezzo, dove ogni angolo trasuda arte, cultura, storia e bellezza. Dove Piero della Francesca ha lasciato il suo segno immortale nella Leggenda della Vera Croce. Dove si potrebbe raccontare, con orgoglio, la magnificenza di una città che ha dato i natali a Guido Monaco, Giorgio Vasari, Francesco Petrarca. Dove, insomma, c’è tanto di quel potenziale che ignorarlo è quasi un crimine.

Eppure, in barba a tutto questo, si sceglie di alzare bandiera bianca da gennaio a marzo. Niente iniziative, niente promozioni, niente idee per incentivare il turismo invernale. Solo un malinconico arrivederci alla primavera, come se il freddo avesse congelato anche la capacità di pensare.

Le città d’arte che si rispettino fanno esattamente il contrario. Firenze, Siena, Lucca, per non parlare di mete come Verona o Perugia, sfruttano ogni mese dell’anno per proporre qualcosa: mostre, eventi, mercatini, rassegne culturali. L’idea è chiara: il turismo non è stagionale, è permanente. Basta un pizzico di creatività e volontà per trasformare anche i mesi più “morti” in un’opportunità. Ad Arezzo, invece, si preferisce accendere il cartello del “torno subito”.

È un peccato. Perché Arezzo ha tutto ciò che serve per essere una meta turistica vivace tutto l’anno. Basta volerlo. Ma sembra che qui la volontà manchi, sopraffatta da un torpore istituzionale che si fa beffe delle possibilità. E intanto, i turisti vanno altrove.

Se proprio dobbiamo affiggere un cartello, almeno facciamolo con stile: «Arezzo chiude per ferie». Un’amara ironia che però rappresenterebbe almeno una presa di coscienza. Oppure, ancora meglio, rimbocchiamoci le maniche e cambiamo prospettiva. C’è un intero patrimonio da valorizzare, c’è una reputazione da difendere. Arezzo merita di essere vissuta, non messa in pausa. A gennaio, febbraio, marzo e ogni altro giorno dell’anno.

Il messaggio per il futuro dovrebbe essere questo: Arezzo è sempre aperta. Perché una città d’arte non va mai in letargo. Ma serve coraggio per crederci davvero. Chissà che qualcuno non si svegli.