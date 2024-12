Schianto sulla SS73: 92enne in gravi condizioni dopo l’impatto

Questa mattina, poco prima delle 9, un grave incidente stradale si è verificato Santa Firmina, lungo la SS73. Un’auto è uscita di strada, coinvolgendo un uomo di 92 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato l’anziano in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Donato. Le sue condizioni sono apparse subito critiche.

I vigili del fuoco e la polizia municipale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e mettere in sicurezza l’area.