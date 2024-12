Gello Biscardo: Il “borgo presepe” sotto il Pratomagno

Esplora la magia di Gello Biscardo, l’antico borgo longobardo che si trasforma in un paese-presepe durante il Natale. Tra le sue viuzze, i muri in pietra a secco e le scale consumate dal tempo, ogni angolo racconta la tradizione e la bellezza della natività. Scopri scene uniche che fondono storia e arte in un’atmosfera senza tempo, immerso nel fascino del Pratomagno.