La BC Servizi Arezzo espugna il PalaMelo: vittoria al supplementare contro Quarrata

Gli amaranto si impongono 83-81 dopo una battaglia intensa, consolidando il vantaggio negli scontri diretti.

CLS Dany Basket Quarrata – BC Servizi Scuola Basket Arezzo 81-83

Parziali: 16-23, 37-43, 51-62, 74-74

Marcatori:

CLS Quarrata: Angelucci 20, Artioli, Balducci 10, Molteni 15, Calabrese, Diks, Regoli 7, Antonini 9, Babovic, Pieralli, Nyuol, Tiberti 14.

Allenatore: Tonfoni (Vice: Matteoni e Livi).

Allenatore: Fioravanti (Vice: Liberto e Bellavia).

Una partita al cardiopalma al PalaMelo di Quarrata si conclude con il successo della BC Servizi Arezzo, che si impone dopo un tempo supplementare. I ragazzi di coach Fioravanti, pur soffrendo la rimonta avversaria nel finale dei tempi regolamentari, dimostrano carattere e precisione nei momenti chiave.

La gara inizia con un 5-0 per Quarrata grazie a Balducci e Regoli, ma gli amaranto reagiscono con determinazione, sorpassando con una tripla di Buzzone e consolidando il vantaggio con le giocate di Toia. Arezzo chiude il primo quarto avanti 23-16.

Nel secondo periodo, nonostante le rotazioni forzate dai falli, la BC Servizi mantiene il controllo, chiudendo il primo tempo sul 43-37. Dopo l’intervallo, un’ottima difesa e i canestri di Prenga, Buzzone e Toia portano Arezzo a +11 al termine del terzo quarto (62-51).

L’ultimo periodo vede Quarrata accorciare le distanze grazie ad Angelucci, sfruttando alcune palle perse e imprecisioni ai liberi della SBA. I pistoiesi completano la rimonta nel finale, pareggiando a quota 74 e portando la gara al supplementare.

Nel tempo extra, la BC Servizi ritrova lucidità. Iannicelli e Prenga siglano punti decisivi, ma è Buzzone a chiudere la gara con un’azione personale negli ultimi secondi. La difesa amaranto neutralizza l’ultimo attacco di Quarrata, sancendo una vittoria importante in ottica campionato.

Con questo successo, la BC Servizi si aggiudica il 2-0 negli scontri diretti con Quarrata, un vantaggio significativo in un torneo equilibrato. Tuttavia, non c’è tempo per rilassarsi: già mercoledì alle 21, Arezzo ospiterà l’USE Empoli in un turno infrasettimanale cruciale.