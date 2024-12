Colpo notturno a Pergine Valdarno: saccheggiata ditta di pelletteria, strade bloccate con chiodi

Nella notte del 6 dicembre, un gruppo organizzato ha assaltato la Nuova Rezzacchi di Pergine Valdarno, azienda di pelletteria che produce per grandi marchi di lusso. I ladri, agendo con stile da commando, hanno bloccato la strada con chiodi e veicoli rubati per ostacolare le forze dell’ordine e la vigilanza. Il bottino, consistente in prodotti di pelle di alto valore, è stato trasportato via con mezzi capienti.

L’episodio segue una serie di furti simili nel distretto industriale della Valdarno, colpendo recentemente anche il settore orafo. Le indagini sono in corso.