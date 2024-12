Il fascino della natura dormiente

L’inverno arriva silenzioso, come una coperta stesa sulla frenesia dell’anno trascorso. È il tempo in cui la natura si ritrae, entrando in un sonno profondo che non è mai inattivo, ma pieno di promesse. Gli alberi, spogli e nudi, rivelano la loro vera struttura, come se ci ricordassero che, a volte, per rinascere bisogna prima lasciare andare tutto ciò che non serve più. Le foglie cadute si trasformano in nutrimento per la terra, in una danza di rinnovamento che avviene lontano dagli occhi, sotto la superficie.

C’è qualcosa di magico nel silenzio dell’inverno, nella sua capacità di fermare il tempo e invitarci a guardare dentro di noi. È una stagione che insegna l’attesa, il valore della pausa, la bellezza del riposo. Gli animali si rifugiano nelle loro tane, le piante sembrano ferme, ma in realtà si preparano al grande ritorno della vita. Sotto la neve, i semi riposano come piccoli scrigni di futuro, in un equilibrio perfetto tra quiete e potenziale.

Eppure, non tutti riescono a percepire questo incanto. Nelle metropoli, dove i ritmi sono dettati dal lavoro, dal traffico e dalle luci artificiali, l’inverno sembra perdere il suo fascino naturale. Il richiamo della natura lascia spazio al canto delle sirene del consumismo, con le vetrine che si accendono e le strade affollate che si riempiono di persone distratte e sempre di corsa. In città, il cielo invernale appare lontano, quasi inaccessibile, e il silenzio viene coperto dal rumore incessante del traffico e dei clacson.

Chi vive immerso nella natura ha il privilegio di ascoltare il fruscio del vento tra i rami, di vedere un riccio rifugiarsi sotto un cespuglio o di osservare le impronte lasciate da una volpe sulla neve fresca. Ma anche chi abita in città può trovare un legame con la natura, magari offrendo un gesto di cura: una ciotola d’acqua sul balcone per gli uccellini nei giorni di gelo, un po’ di cibo lasciato nel parco per chi non ha voce per chiedere. Sono gesti semplici, ma carichi di significato, che ci ricordano che l’inverno è un tempo di solidarietà, anche tra specie diverse.

Io stessa cerco di fare la mia parte. Quando non piove da tempo, metto una bacinella d’acqua sul davanzale; quando arriva la neve, preparo cibo per gli uccelli. Ho anche imparato a lasciare uno dei miei garage aperto, perché qualche anno fa una famiglia di ricci ha trovato riparo lì dentro e, da allora, non chiudo mai completamente quella porta. Sto attenta a non partire con l’auto se non ho visionato che non si sia rifugiato sotto l’automobile qualche felino a riposare. E quando riesco, raccolgo coperte e materiali da donare ai canili o a chi ne ha più bisogno: è un piccolo modo per scaldare l’inverno di chi non può proteggersi dal freddo. In questo periodo sto preparando scatoloni per un’amica rumena, che li porterà a chi ne ha bisogno in Romania, ma è capitato di aiutare anche famiglie ucraine. Piccoli gesti, che però mi fanno sentire parte di quel ciclo naturale dove tutto è connesso.

L’inverno ci insegna la pazienza. È una lezione di fiducia nel tempo che passa, nella certezza che, anche sotto la neve più spessa, qualcosa sta germogliando. È una stagione che custodisce il mistero della vita, che ci invita a rallentare per poter cogliere meglio i segni del futuro. Anche noi, come la natura, possiamo abbracciare questa pausa come un dono, un’occasione per ascoltarci e prepararci al grande risveglio.

In fondo, l’inverno non è mai sterile. È il custode dei germogli futuri, un momento di sospensione che prepara il ritorno della luce e del calore. E noi, osservandolo, possiamo imparare a celebrare questa calma, abbracciando il mistero e la bellezza della natura dormiente. Perché in quel sonno apparente, in quella quiete profonda, si nasconde tutta la forza della rinascita.

S.S.C.