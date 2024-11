Settore giovanile amaranto: tra vittorie, rimonte e sfide combattute

Primavera 4 | Messina – Arezzo 0-3

Arezzo domina e conquista tre punti in trasferta

Prestazione eccellente della Primavera amaranto, che espugna Messina con un netto 3-0. Protagonista assoluto Concetti, autore di una doppietta nel primo tempo: prima con un colpo di testa all’8° e poi con una finalizzazione in contropiede al 42°. Nel secondo tempo, il Messina tenta di reagire, ma Costantini chiude i giochi al 32° della ripresa con un preciso tap-in. Una vittoria di squadra, costruita con solidità e cinismo.

Under 17 | Campobasso – Arezzo 2-2

Pareggio al cardiopalma: Tramonti salva gli amaranto al 95°

L’Arezzo Under 17 ottiene un prezioso 2-2 sul difficile campo del Campobasso. Dopo un inizio shock che vede gli amaranto sotto 2-0 al 6°, la squadra reagisce con grinta. Minocci accorcia le distanze al 70° con un’azione personale e Tramonti firma il definitivo pareggio in pieno recupero. Partita intensa e combattuta, in cui Lanini e Minocci brillano per l’Arezzo, mentre il portiere del Campobasso, Gaudino, è risultato decisivo per i padroni di casa.

Under 16 | Rimini – Arezzo 1-0

Sconfitta di misura nonostante una buona prestazione

L’Under 16 amaranto torna a casa a mani vuote dopo una partita equilibrata contro il Rimini. Gli amaranto creano diverse occasioni, ma è il Rimini a trovare il gol decisivo al 22° del secondo tempo in mischia. Non basta la generosità finale: il pareggio sfuma a causa della solidità del portiere avversario e della sfortuna. Mister Bellini sottolinea comunque i progressi della squadra.

Under 15 | Campobasso – Arezzo 2-1

Dominio amaranto vanificato dagli episodi

Nonostante un’ottima prestazione, l’Under 15 esce sconfitta 2-1 contro il Campobasso. Quadri porta in vantaggio l’Arezzo al 20°, ma un errore difensivo consente ai padroni di casa di pareggiare. Nella ripresa, con il Campobasso in inferiorità numerica, gli amaranto subiscono il gol decisivo al 79° su calcio d’angolo. Mister Rubetti guarda avanti, sottolineando i segnali positivi per il futuro.

Under 14 PRO | Arezzo – Spezia 2-4

Battaglia con lo Spezia: sconfitta condizionata dagli episodi

L’Arezzo cede 4-2 in casa contro uno Spezia cinico e organizzato. Dopo un iniziale svantaggio, Gherardi pareggia i conti al 33° e Saponaro illude gli amaranto con il gol del 2-1 al 48°. Tuttavia, un’espulsione e due reti rapide di Michelucci ribaltano la gara. Filipponi, portiere dello Spezia, si dimostra decisivo con interventi straordinari. Nonostante il risultato, la squadra di mister Peruzzi mostra qualità e carattere.

Le squadre amaranto continuano il loro percorso di crescita tra vittorie, sfide e prestazioni di spessore. Il prossimo weekend sarà un’altra occasione per confermare i progressi e raccogliere risultati.

Foto: S.S. Arezzo