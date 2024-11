Grave incidente a Levane, feriti un uomo e un minore nello scontro tra un’auto e una bicicletta

Alle ore 17:45 è scattato l’intervento del 118 della ASL TSE per un incidente stradale tra un’auto e una bicicletta a Levane. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone: un uomo di 37 anni, trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso della Gruccia, e un minore, portato allo stesso ospedale in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Lucignano e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.