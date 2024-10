Ribaltamento di un mezzo pesante a Cortona: uomo di 40 anni trasportato in codice rosso alle Scotte

Alle ore 11:30 è stato attivato il servizio di emergenza sanitaria 118 della ASL Toscana Sud Est (TSE) in seguito a un incidente verificatosi in località Casesparse Ossaia Pergo, nel comune di Cortona. Un mezzo pesante si è ribaltato causando il ferimento di un uomo di 40 anni. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena grazie all’intervento dell’ambulanza della Misericordia di Cortona.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dell’area e gestire la situazione.