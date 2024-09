Uomo di 67 anni cade dall’alto in un’azienda agricola a Camucia: trasportato d’urgenza alle Scotte

Alle ore 12.12, il 118 dell’Asl Tse è intervenuto in località Camucia, presso un’azienda agricola, per soccorrere un uomo di 67 anni caduto dall’alto. Sul posto sono giunti l’ambulanza infermieristica di Cortona, l’elisoccorso Pegaso 1, il Pisll (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro) e le forze dell’ordine. L’uomo, gravemente ferito, è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena per le cure necessarie. Le dinamiche dell’incidente sono in fase di accertamento.