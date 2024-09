Viaggiatori nel tempo: avventure tra etruschi, manovelle e affittacarrie

La Manovella



Ruth: “Ora che fai?! Zazzichi con la spina coassiale del trafer?”

Ugo: “Non lo vedi?! Sto inserendo la manovella e cerco manualmente di far tornare indietro i due citti!”

Ruth: “Chiama Aloe, che è la più forte di tutti noi. Che giri lei!”

Ugo: “Aloe, Aloe! Vieni qui, con quelle braccia duttili gira veloce!”

Aloe: “Giro, giro, giro… Aaah! Mi è venuto un crampo!”

Cerase: “Maremma, dove siamo finiti!? Non c’è più Desmo, né Bono, né Uhli!”

Cerase: "Maremma, dove siamo finiti!? Non c'è più Desmo, né Bono, né Uhli!"

Lyn: "Non lo vedi che siamo ai tempi degli Etruschi? Guarda, c'è la Chimera qui a San Lorentino!"

Cerase: “Cos’è questo mezzo leone, capra e serpente?” Lyn: “Il magister ci ha detto che rappresenta il ciclo della vita, un’utopia dell’esistenza. Persino la lupa di Roma, che allatta i gemelli, è etrusca!” Cerase: “Utopia?!” Lyn: “È il concetto di un ideale o di un’aspirazione che spinge, ma che mai si realizza nella pratica… capito?” Cerase: “No!” Lyn: “Noi siamo figli di bricieautonome e uomini di diverse misure. Per questo, gli scienziati pensarono di creare automi femminili che dessero piacere e servizi al sesso maschile, delle compagne perfette. Anche se, a volte, rompono gli zibidei!” Cerase: “E noi che pesci siamo?” Lyn: “Siamo uomini e donne, ma con alcune caratteristiche delle bricieautonome, come gli arti duttili e altre cose. Ecco una donna, chiediamo cosa possiamo fare… Scusi, noi siamo stati traventati in questo tempo. Lui è mio fratello Cerase, e noi siamo sperduti.” L’Etrusca: “Parla pure in aretino, che ti capisco bene! Abbiamo inventato questa lingua e scrittura perché siamo un misto di razze. Cosa vi serve? Un alloggio? Ve lo offro io. Il mio nome è Lucreise, moglie dell’affitta carri.”

Lucreise, Moglie di Frisio l’Affittacarri



Lucreise, la donna etrusca, accompagna i due ragazzi nella sua casa situata sotto quella che oggi è San Gimignano. Dopo aver fatto sistemare Lyn e Cerase, continua a illustrare il periodo in cui erano stati traventati.

Lucreise era formosa, con i capelli biondi raccolti in una crocchia alta, quasi da cardinale con il cappello cerimoniale. I suoi occhi erano marroni intensi, aveva una presenza giunonica ma non grassa. Indossava una collana a maglie russe e tre bracciali d'oro per ciascun polso, con un anello a meridiana di legno il cui perno centrale poteva anche servire come arma di difesa, realizzato da Roloxeise, un famoso artigiano delle Tarchie (oltre Poti).