Arezzo celebra i Vigili del Fuoco con “Pompieropoli” e un concerto in memoria dei caduti

Domenica 8 settembre, come ogni anno, il Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, organizza la tradizionale manifestazione “Pompieropoli” presso il Parco Giotto di Arezzo, dalle ore 9:30 alle 18:30. L’evento, aperto a tutti i bambini, offrirà attività ludiche e didattiche volte a far conoscere il lavoro dei vigili del fuoco in modo divertente e coinvolgente.

In serata, alle 21:00, si terrà un concerto della band “La Strana Carrozzeria” in memoria del Professor Giuseppe Pasquini, di Massimo Covani della sezione Ginnastica Artistica, e del Vigile del Fuoco Dario Perilli della sezione Arrampicata Sportiva.

Saranno inoltre ricordati i Vigili del Fuoco Simone Mazzi e Filippo Bertini, nel 25° anniversario della loro caduta in servizio al Teatro Mecenate in viale Dante 1, Arezzo, insigniti della Medaglia al Valore Civile.

L’evento rappresenta un’occasione per celebrare l’impegno e il coraggio dei Vigili del Fuoco, ricordando coloro che hanno sacrificato la propria vita per il bene comune.