Arrestato un uomo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: colluttazione in un’agenzia bancaria

Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo sospettato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento è stato richiesto dal NUE 112 presso l’agenzia B.P.E.R. situata in Corso Italia, dove era stato segnalato un individuo extracomunitario in stato di agitazione che aveva aggredito una guardia giurata. Quest’ultima, per difendersi, ha fatto uso di spray al peperoncino.

All’arrivo sul posto, gli agenti della squadra Volanti hanno individuato l’aggressore e inizialmente lo hanno convinto a seguirli in Questura per i dovuti accertamenti. Tuttavia, l’uomo ha nuovamente perso il controllo e ha tentato di sottrarre la pistola dalla fondina di uno degli agenti. Questo gesto ha scatenato una colluttazione, conclusasi con l’immobilizzazione dell’individuo.

Una volta in Questura, sono state raccolte le testimonianze del titolare dell’agenzia bancaria e della guardia giurata. Quest’ultima, insieme a uno degli agenti di polizia, è stata costretta a ricorrere alle cure mediche presso il Pronto Soccorso locale a causa delle lesioni riportate durante l’aggressione.

Dopo il fotosegnalamento, l’uomo è stato arrestato e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida e del processo direttissimo tenutosi questa mattina. All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e all’indagato è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.