Scontro tra monopattino e auto ad Arezzo: 38enne ferito

Alle ore 19.15, il servizio di emergenza 118 dell’Asl Tse è intervenuto in via Masaccio, ad Arezzo, per un incidente stradale che ha coinvolto un monopattino e un’automobile. Nell’incidente è rimasto ferito il conducente del monopattino, un uomo di 38 anni.

L’uomo è stato soccorso sul posto dall’automedica di Arezzo e dalla Misericordia di Arezzo, per poi essere trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato.

Sul luogo dell’incidente è giunta anche la polizia municipale per effettuare i rilievi necessari e gestire la viabilità.