Arezzo-Campobasso: Iori regala i tre punti agli amaranto contro un Campobasso ridotto in dieci

L’Arezzo conquista i primi tre punti della stagione con una vittoria per 1-0 contro il Campobasso, ridotto in dieci uomini per oltre un’ora. Il match, disputato davanti a un pubblico caloroso allo Stadio Città di Arezzo, è stato deciso da un gol di Iori.

Le immagini della partita mostrano l’intensità degli scontri, le azioni salienti e la festa dei giocatori amaranto al fischio finale​