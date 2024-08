Arezzo, esordio vincente in campionato: Iori decide contro il Campobasso ridotto in dieci

L’Arezzo inizia con il piede giusto anche in campionato e, dopo aver eliminato Vis Pesaro e Ascoli in Coppa Italia, supera il neopromosso Campobasso.

I molisani, guidati dall’esperto Piero Braglia, che oggi era in tribuna causa squalifica, partono subito a ritmi alti, mettendo più volte in difficoltà la retroguardia amaranto.

Gli aretini, inizialmente, faticano a imporre il loro gioco e a creare occasioni pericolose.

Al 20′, però, una bella azione di Renzi mette in moto Gucci, che serve Guccione: il tiro viene bloccato da Guadagno con l’aiuto del palo.

Solo un minuto dopo, Guccione e Gucci sono nuovamente protagonisti.

Un assist del primo mette Gucci a tu per tu con il portiere, ma il tentativo è neutralizzato da Guadagno.

Sull’azione seguente, Guccione prova un ottimo destro da fuori area che si insacca nell’angolo, ma l’arbitro annulla il gol per un fuorigioco di Gucci.

Un minuto più tardi, il Campobasso rimane in dieci per l’espulsione di Mondonico, autore di un fallo da ultimo uomo su Pattarello.

Con l’uomo in più, l’Arezzo aumenta la pressione, ma non riesce a sbloccare il risultato prima dell’intervallo grazie agli interventi decisivi di Guadagno.

Nella ripresa, Troise effettua la prima sostituzione, inserendo Gaddini per Catanese, dando così una spinta più offensiva.

Gli ospiti tentano di perdere tempo, ma dopo un triplo cambio arriva il gol dell’Arezzo: Pattarello viene atterrato in area, la palla finisce a Iori che segna di prima intenzione. L’arbitro, vicino all’azione, non assegna il rigore e convalida il gol.

Il Campobasso cerca la rimonta, ma i loro tentativi sono sterili e non danno mai l’impressione di poter pareggiare.

Anzi, è l’Arezzo che, in contropiede, potrebbe chiudere il match, ma manca precisione nell’ultimo passaggio.

L’Arezzo, dimostrando solidità e determinazione, batte un avversario tenace in una gara più fisica che tecnica.

Ora, per completare la rosa, la squadra attende un attaccante da affiancare a Gucci in questa ultima settimana di mercato.

Iori, invece, dopo la buona prestazione odierna, potrebbe essere confermato in rosa, nonostante l’interesse del Lumezzane, dove ha giocato in prestito lo scorso anno.

La squadra di Troise è ora attesa da due trasferte consecutive: lunedì 2 settembre a Pesaro e sabato 7 a Pineto.