Arezzo, incidente in via Anconetana: motociclista  66enne  trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena

Alle ore 17:53, il servizio 118 dell’Asl Tse è stato attivato per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto in via Anconetana.

Il motociclista, un uomo di 66 anni, è stato trasportato d’urgenza in codice 2 all’ospedale Scotte di Siena con l’elicottero Pegaso 1.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche un’auto infermierizzata della Croce Bianca di Arezzo e i vigili urbani per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area