Incidente a Cavriglia: auto sfrenata investe due persone

Intorno alle ore 18.42, il servizio di emergenza 118 dell’ASL Tse è stato prontamente attivato a Cavriglia per un incidente che ha visto coinvolte due persone.

Un’auto parcheggiata si è improvvisamente sfrenata, investendo due uomini di circa 66 anni.

L’incidente è avvenuto quando un’auto, per cause ancora da accertare, ha iniziato a muoversi autonomamente dal parcheggio, colpendo i due malcapitati.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, che sono giunti sul posto in tempi rapidi.

Entrambi gli uomini,feriti, sono stati trasportati in codice 2 alle Scotte di Siena grazie all’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e forze dell’ordine. T

ra i primi ad arrivare, l’automedica del Valdarno, seguita dalla Misericordia di Cavriglia e dalla Misericordia di Montevarchi.

Fondamentale anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato assistenza per le operazioni di soccorso.

I vigili urbani hanno invece gestito la viabilità e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.