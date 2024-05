Bivignano: i Vigili del Fuoco di Arezzo salvano un uomo rimasto incastrato sotto tronchi

Oggi alle 11.55, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti in località Bivignano, nel comune di Arezzo, per un’operazione di soccorso a persona.

Un uomo, intento a trasportare legna in una zona boschiva, è rimasto incastrato con un braccio sotto alcuni tronchi, per cause ancora da accertare.

A causa della difficoltà di accesso alla zona impervia, è stato prontamente richiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

L’elicottero è arrivato sul posto in pochi minuti, calando gli elisoccorritori che, insieme alla squadra dei Vigili del Fuoco di Arezzo, sono riusciti a liberare l’infortunato.

Dopo il salvataggio, l’uomo è stato trasportato via terra con un mezzo dei Vigili del Fuoco e consegnato al personale del 118 per le cure mediche necessarie.