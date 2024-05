Cent’anni di storia: Giuliana festeggia il secolo a Villa Fiorita

Un secolo di vita a Villa Fiorita: celebrazione dei 100 Anni di Giuliana Pecchi

Un’altra festa centenaria ha avuto luogo a Villa Fiorita, la residenza per anziani di Arezzo gestita dalla cooperativa sociale Koinè.

Giuliana Pecchi ha festeggiato il suo 100° compleanno il 19 maggio, circondata dall’affetto della famiglia e del personale della struttura.

Nata nel 1924, Giuliana ha vissuto una vita ricca di eventi storici e personali.

Nel 1943, in piena Seconda Guerra Mondiale, ha conseguito il diploma magistrale, un traguardo significativo in un periodo di grandi difficoltà.

Solo tre anni dopo, nel 1946, ha partecipato come una delle prime donne italiane al voto, contribuendo al referendum che avrebbe trasformato l’Italia in una repubblica.

Negli anni Cinquanta, Giuliana ha continuato a rompere barriere ottenendo la patente di guida, un altro simbolo di emancipazione femminile in un’epoca in cui le donne iniziavano a rivendicare sempre più diritti e spazi nella società.

Lavorando fianco a fianco con il marito, Giuliana ha aiutato a gestire l’attività commerciale di famiglia, riuscendo a bilanciare il lavoro con la cura delle sue figlie e dei nipoti.

La sua dedizione alla famiglia e alla professione dimostra una forza e una determinazione ammirevoli.

Dopo il pensionamento, Giuliana non si è fermata.

Ha conseguito un diploma come interprete e traduttrice di lingua francese, continuando a coltivare le sue passioni e a contribuire alla comunità.

Il suo impegno nel volontariato come dama di carità fra le Vincenziane è solo un altro esempio della sua vita dedicata al servizio degli altri.

La celebrazione dei 100 anni di Giuliana a Villa Fiorita non è solo un omaggio alla sua longevità, ma anche un riconoscimento della sua resilienza, della sua dedizione e della sua capacità di adattarsi e prosperare attraverso decenni di cambiamenti storici e personali.

Buon compleanno, Giuliana!