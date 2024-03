Arezzo si prepara alla quarta edizione della Fiera del Disco, del Fumetto e del Collezionismo: un weekend imperdibile!

L’Associazione Culturale Fumetti e Dintorni di Fucecchio (FI) torna a stupire gli appassionati con la quarta edizione della Fiera del Disco e del Fumetto, un evento imperdibile patrocinato dal Comune di Arezzo.

Quest’anno, l’appuntamento è fissato per il 16 e 17 Marzo presso il Centro Affari e Congressi, dove il pubblico aretino si riunirà per un weekend all’insegna del collezionismo e dell’intrattenimento.

Sin dalla sua nascita, la manifestazione ha catturato l’interesse degli appassionati di fumetti e dischi della zona, continuando la tradizione avviata dall’associazione Kolosseo e ora portata avanti con dedizione dall’Associazione Culturale Fumetti e Dintorni.

Il sabato, dalle 10 alle 17, sarà l’occasione per incontrare Marcello Mangiantini, rinomato disegnatore della casa editrice Bonelli, noto soprattutto per il suo lavoro su Zagor. Mangiantini sarà presente per incontrare i fan e autografare le sue opere, offrendo un’opportunità unica per gli appassionati di fumetti.

La domenica, invece, sarà dedicata agli incontri con alcuni dei più illustri disegnatori aretini, tra cui Rossano Rossi, Giancarlo Valdambrini e Fabio Civitelli.

Quest’ultimo, dalle 10 alle 17, esporrà almeno 15 tavole dei suoi ultimi lavori, disponibili per l’acquisto e pronti ad arricchire le collezioni dei visitatori.

Ma la fiera non si limita solo ai fumetti: gli appassionati troveranno anche una vasta selezione di dischi provenienti da ogni angolo della penisola.

Dai vinili introvabili alle ultime uscite in CD, il reparto dischi sarà un vero paradiso per gli amanti della musica, con generi che spaziano dal pop al rock, dal metal al funky, dal reggae al soul e molto altro ancora.

I DJ sono avvisati: c’è qualcosa per tutti i gusti.

Per soddisfare ogni esigenza, non mancherà un’ampia proposta di street food, con prelibatezze provenienti da tutta Italia.

Dai piatti tipici romagnoli ai cocktail a base di Aperol, dal pesce fritto alle specialità gourmet lucchesi, passando per hamburger di chianina e piatti tipici mugellani, la fiera offrirà un’esperienza culinaria indimenticabile.

E per accompagnare il tutto, non potrà mancare la birra artigianale del birrificio San Girolamo, un must per gli amanti della birra.

La fiera offrirà un’ampia varietà di fumetti da collezione, tra cui Tex, Zagor, Diabolik, Uomo Ragno, Manga, Pokemon, Yugi-oh e Dragon Ball.

Non mancheranno videogiochi, Art Figure, il mondo delle anime e collezionismo in generale, con la presenza di case editrici indipendenti.

Per chi desidera gustare un pranzo o una merenda durante la fiera, sarà presente un’area food con specialità da tutta Italia: piadine, cappelletti romagnoli, aperol cocktail, pesce fritto, hamburger di chianina, pulled pork, hot dog, salsiccia, specialità mugellane con necci alla ricotta o salati, e fiumi di birra artigianale della San Girolamo.

Informazioni utili

Ingresso:

Intero: € 7

Ridotto: € 5 (over 65, under 14)

Gratuito: bambini sotto i 6 anni

Orari:

Sabato 16 marzo: 10:00-19:00

Domenica 17 marzo: 10:00-18:00

Parcheggio:

Ampio parcheggio gratuito in loco

Sito web: https://www.fumettiedintorni.it/

Facebook: https://www.facebook.com/stefania.corti1/

Instagram: https://www.instagram.com/fumetti.e.dintorni/?hl=en