Sarà Babbo Natale sulla Zipline ad inaugurare «Natale di Stelle» la rassegna degli eventi delle feste a Cortona.

Sabato 26 novembre alle 17 in piazza Garibaldi si terrà la cerimonia di apertura, seguirà l’esibizione delle «Farfalle illuminate» che sfileranno in via Nazionale mentre si attiverà l’illuminazione natalizia fino all’accensione dell’albero di Natale in piazza del Repubblica.

Ecco il programma della prima fra le oltre 40 giornate che caratterizzeranno Cortona fino all’8 gennaio. Al termine degli spettacoli inaugurali, spazio al primo show «Videomapping».

Nelle immagini proiettate sul palazzo comunale ci sono anche delle opere di Luca Signorelli.

Si tratta di un omaggio alle celebrazioni che caratterizzeranno Cortona nelle prossime settimane per i 500 anni dalla morte del grande artista.

Gli autori di questa opera di arte visiva sono Manuele Petrucci e Simone Pucci di Movimento Creative Label per la parte visuale, sviluppata con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, mentre la musica è di Cesare Discepoli.

Nello spazio «Crystal» di piazza Signorelli dalle 10 alle 20 sarà aperto «Profumi e sapori d’autunno», la mostra mercato a cura di Confesercenti in collaborazione con le associazioni Tartufai delle valli aretine e degli Apicoltori delle province toscane, con degustazioni e vendita di miele, tartufi e castagne.

Sono previste anche esperienze di laboratorio e due appuntamenti domenica 27 alle ore 11 «Alla scoperta del mondo delle api» e alle 16 con il «Percorso di analisi sensoriale del miele».

Sia sabato 26 che domenica 27 novembre la Zipline sarà in funzione dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 22 anche al calare della notte, grazie ad uno speciale effetto di luci che renderà ancora più emozionante percorrere i 180 metri dai giardini del Parterre a piazza Garibaldi.

Per informazioni su orari e biglietti: https://www.cortonaeventi.it/zipline-natale-cortona/ o 3398275557

Sabato 26 novembre nella sfera di piazza Garibaldi dalle 15 si apre la Casa di Babbo Natale con il laboratorio con gli Elfi del Progetto Viva e sempre qui domenica alle 15 appuntamenti per tutti gli appassionati di Pokemon con lo scambio delle carte.

Intenso anche il programma di domenica con la seconda edizione del «Magione Elegance Classic»concorso di eleganza per auto d’epoca prodotte fino al 1970.

Alle 9 in piazza Chateau Chinon avviene il ritrovo dei partecipanti, alle 9,30 la partenza sul tracciato della Cronoscalata Camucia- Cortona, alle 10 la sosta ai giardini del Parterre per la votazione popolare e alle 11 il trasferimento per la conclusione a Magione.

Dalle 14 alle 18 in piazza Garibaldi è aperto lo stand del Centro recupero fauna selvatica della Lipu Umbria.

Per tutto il giorno è possibile visitare la mostra scambio «Ritorno al passato» organizzata dal Consiglio dei Terzieri della Città di Cortona.