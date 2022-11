90′ + 6′ – L’Arezzo nel recupera lo svantaggio ed evita il passo falso.

90′ + 3′ GOL AREZZO: Gaddini mette al centro e Castiglia pareggia.

90′ – Saranno sei i minuti di recupero.

83′ – Dentro Boubacar per Zona.

82′ – Gaddini fa tutto da solo, dal limite ci prova di destro ma Tassi allontana.

75′ – Bramante ci prova dalla distanza, Tassi blocca.

70′ – Bramante su punizione impegna Tassi che blocca con sicurezza.

68′ – Ancora una sponda di Diallo, Bramante murato dal limite.

67′ – Tiro-cross di Convitto, Tassi manda in angolo.

60′ – Subito Gaddini per Diallo al centro, appoggio all’indietro per un compagno ma i padroni di casa si salvano.

57′ – Dentro Gaddini e Bramante per Settembrini e Pattarello.

53′ – Ammonito Pattarello.

49′ – Diallo mette al centro, ma non c’è nessuno. L’Arezzo attacca a testa bassa.

47′ – Tiro a giro di Convitto, Tassi blocca.

47′ GOL MONTESPACCATO: Attili con un pallonetto batte Viti.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Entra Bianchi per Damiani.

45′ + 1′ – Risultato fermo sullo 0-0 alla fine del primo tempo.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

43′ – Ci prova Maugeri dalla distanza ma non trova la porta.

39′ – Tassi decisivo sul colpo di testa di Diallo.

38′ – Contropiede Arezzo, Diallo evita due avversari ma non si intende con Pattarello e i locali si salvano.

30′ – Parata decisiva di Viti su un cross indirizzato a Calì.

29′ – Attili con un diagonale pericoloso manda il pallone di poco a lato.

25′ – Punizione per l’Arezzo: la difesa laziale respinge il tiro di Pattarello e libera. Damiani spende un giallo per evitare la ripartenza.

15′ – Partita combattuta, il Montespaccato cerca le ripartenze, l’Arezzo prova a far girare palla.

11′ – Convitto impegna da posizione defilata Tassi che alza in angolo.

10′ – Pattarello su punizione disegna per Castiglia che spizzica ma Tassi blocca.

8′ – Si fa vedere l’Arezzo: Convitto ci prova dal limite ma non trova la porta.

5′ – Montespaccato pericoloso con due cross consecutivi dalla destra, Viti fa buona guardia.

2′ – Vitelli sfrutta un lancio da dietro, dribbla Poggesi e impegna Viti sul primo palo.

1′ – Inizia adesso la partita. Confermati gli schieramenti.

MONTESPACCATO (4-3-1-2): 1 Tassi; 4 Pollace (42′ st 13 Lazazzera), 5 Giannetti, 31 Nanci, 82 Anello; 55 Mascella, 6 Falasca, 2 Maugeri (32′ st 8 Pietrangeli); 7 Attili (28′ st 10 Maurizi); 9 Calì, 99 Vitelli (24′ st 23 Putti).

A disposizione: 22 Brusca, 11 De Dominicis, 16 Laziz, 18 Tataranno, 44 Petricca.

Allenatore: Stefano Campolo.

AREZZO (4-3-3): 22 Viti; 15 Poggesi, 6 Polvani, 13 Bruni, 20 Zona; 8 Settembrini (12′ st 16 Bramante), 21 Castiglia, 18 Damiani (1′ st 5 Bianchi); 10 Pattarello (12′ st 11 Gaddini), 19 Diallo, 7 Convitto (29′ st 14 Forte).

A disposizione: 12 Di Furia, 17 Lazzarini, 23 Pericolini, 25 Dema.

Allenatore: Paolo Indiani.

ARBITRO: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro (Agostino De Santis di Campobasso – Gianni De Gregorio di Isernia).

RETI: st 2′ Attili, 48′ Castiglia.

Note – Spettatori: 150 circa. Recupero: 1′ + 6′. Angoli: 4-3. Ammoniti: pt 25′ Diallo, 26′ Damiani, 39′ Falasca; st 2′ Attili, 8′ Pattarello, 25′ Anello, 44′ Diallo. Espulsi: al 38′ st Vettori per proteste.