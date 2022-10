L’Arezzo pareggia a Ghivizzano: il commento di Marco Rosati

L’Arezzo non batte il record di vittorie consecutive che pertanto è solo eguagliato ma la giornata è comunque favorevole agli amaranto.

Nel campo in sintetico di Ghivizzano gli uomini di Paolo Indiani impattano contro i padroni di casa con i quali si dividono punteggio e record di imbattibilità nel girone.

L’Arezzo rischia subito quando Zini colpisce il palo ad inizio gara poi prende saldamente in mano le redini del gioco ma non riesce a concretizzare con la rete le belle trame fatte vedere.

A pochi minuti dal termine sbaglia anche quello che si può considerare un “rigore in movimento” con Settembrini calciando debolmente e sul portiere.

Di fronte ad un avversario ben messo in campo e detentore del record di pareggi, ben 6 in sette gare, l’Arezzo conferma le sue qualità e ne viene fuori una bella gara giocata da entrambe le squadre a viso aperto.

Del pari aretino non approfittano le immediate inseguitrici Pianese e Livorno entrambe sconfitte in trasferta.

La Pianese lascia l’intera posta al Flaminia ed il Livorno perde a Città di Castello.

I labronici erano passati in vantaggio al 20’ di gioco per poi essere raggiunti al 77’.

Gli umbri mettevano a segno la rete della vittoria al 95’ quando entrambe le contendenti erano rimaste in 10.

Con questa vittoria i castellani raggiungono il 3° posto in classifica superando proprio i Livorno.

Livorno che attenderà l’Arezzo mercoledì prossimo all’Ardenza per il 1° turno di Coppa Italia.

Poi domenica prossima al comunale retino sarà di scena il Ponsacco per chiudere una impegnativa settimana.

Ghivizzano-Arezzo: azioni salienti, tabellino (ufficio stampa S.S. Arezzo)

90′ + 5′ – L’Arezzo pareggia a Ghivizzano. Amaranto registrano il primo pari della stagione.

90′ – Cinque minuti di recupero.

88′ – Entra Zhupa, al debutto.

77′ – Boubacar manda al tiro Settembrini, Antonini blocca.

75′ – Tiro di Pattarello, respinge un difensore di casa, il pallone si impenna e Boubacar ci prova di rovesciata senza inquadrare la porta.

72′ – Dentro Risaliti per Lazzarini.

70′ – Ammonito Forte.

62′ – Escono Convitto e Diallo per Bramante e Boubacar.

54′ – Ammonito Pericolini.

47′ – Incornata di Pattarello, Antonini salva in angolo.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Entra Zona per Poggesi.

45′ + 2′ – Punteggio fermo sullo 0-0 alla fine del primo tempo.

45′ – Due minuti di recupero.

39′ – Convitto, al termine di un contropiede, con un destro a giro calcia a fil di palo.

38′ – Poggesi vicino al gol con un colpo di testa sul cross di Settembrini dalla bandierina.

30′ – Ancora un cross di Convitto, Pattarello in acrobazia non colpisce bene il pallone. Il Gihivizzano si fa vedere in contropiede.

25′ – Convitto ci prova dal limite, Antonini si distende e manda in angolo.

23′ – Diallo al termine di un contropiede impegna Antonini e conquista un calcio d’angolo.

21′ – Settembrini recupera palla a centrocampo, Pattarello chiude l’azione calciando da fuori area un pallone insidioso.

15′ – Antonini blocca il colpo di testa di Forte su cross di Pattarello.

13′ – Settembrini impegna Antonini dal limite.

11′ – Ancora Convitto, cross per Bianchi sul secondo palo che non ci arriva.

6′ – Convitto manda Pattarello a tu per tu con Antonini che manda in angolo.

2′ – Palo di Zini: l’ex colpisce il palo su un cross dalla sinistra.

1′ – Inizia la partita confermati gli schieramenti.

GHIVIZZANO (4-3-3): 1 Antonini; 23 Rotunno, 5 Videtta, 6 Mukay, 3 Seminara; 21 Bachini, 8 Signorelli (43′ st 4 Agyeu), 10 Nottoli (17′ st 26 Sgherri); 98 Zini, 11 Bongiorni (37′ st 9 Mancini), 20 Mata (34′ st 14 Del Carlo).

A disposizione: 22 Capponi, 2 Bertonelli, 4 Agyeu, 16 Campani, 24 Del Dotto, 30 Giulianelli.

Allenatore: Massimo Maccarone.

AREZZO (4-3-3): 1 Trombini; 23 Pericolini, 17 Lazzarini (27′ st 4 Risaliti), 6 Polvani, 15 Poggesi (1′ st 20 Zona); 8 Settembrini, 5 Bianchi (43′ st 26 Zhupa), 14 Forte; 10 Pattarello, 19 Diallo (17′ st 9 Boubacar), 7 Convitto (17′ st 16 Bramante).

A disposizione: 22 Viti, 3 Lorenzini, 9 Boubacar, 13 Bruni, 16 Bramante, 24 Dema.

Allenatore: Paolo Indiani.

ARBITRO: Gianmarco Vailati di Crema (Salvatore Damiano di Trapani – Paolo Vitaggio di Trapani).

RETI:

Note – Spettatori: 500 circa. Recupero: 2′ + 5′. Angoli: 2-9. Ammoniti: pt 40′ Bachini; st 9′ Pericolini, 25′ Forte, 42′ Settembrini.