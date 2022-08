Maxitruffa a Rimini, in centinaia pagano la caparra, ma il B&B ha solo 40 posti

Descritto come un “confortevole ed economico hotel B&B a 2 stelle”, che attraverso un noto sito avrebbe raccolto decine e decine di prenotazioni a partire dalla fine di luglio e per tutto il mese di agosto

La struttura nella frazione Marebello, questa mattina, 8 agosto, è stata movimentata da clienti imbufaliti che si lamentano di essere stati truffati.

«Siamo venuti ora e non c’è nessuna stanza», dice una signora che aveva prenotato fino al 15 agosto con il marito e il nipote da Arezzo.

Non riescono ad avere chiarimenti: i proprietari della struttura non sono raggiungibili.

I dipendenti dell’hotel, dicono che la colpa non è la loro e che la situazione è così da settimane.

La disponibilità dell’albergo è di 40 posti, ma le prenotazioni che sono state effettuate, versando la caparra, chi 200 e chi 400 euro, sono 500, riferisce Il Resto del Carlino.

Un cliente arrivato a Rimini il 6 agosto, racconta di aver prenotato per 10 giorni.

Una volta arrivato, la camera non era disponibile.

«Così ho pagato 1.400 euro e mi hanno dato una camera, ma non c’è il mangiare»

Una famiglia che aveva prenotato il pacchetto completo, si è trovata senza vitto e senza alloggio.

Nel sito dell’albergo è specificato che la cucina è aperta e disponibile per i clienti, fino a mezzanotte.

I presunti autori della truffa sarebbero personaggi già noti, dicono i responsabili dell’associazione degli albergatori riminesi, non è la prima volta che accade.

ll Comune di Rimini aveva già provveduto a emettere un’ordinanza di chiusura, a seguito di numerose irregolarità, ma non è mai stato possibile consegnare la notifica: il titolare dell’attività si sarebbe reso irreperibile.

Molti turisti hanno optato per fare rientro a casa, in alcuni casi si è virato per una soluzione alternativa.

Alcuni dicono di aver versato i pagamenti su conti esteri, come l’Irlanda.