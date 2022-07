Coldiretti accordo con la Philip Morris, una delegazione della Valtiberina ha presenziato all’incontro a Roma

C’era anche una delegazione della Valtiberina all’incontro che si è svolto, giovedì 14 luglio nella sede di Palazzo Rospiglioni a Roma fra Coldiretti e la nota azienda Philip Morris.

Il consigliere comunale Giuliano del Pia era presente in rappresentanza del comune di Sansepolcro, Patrizio Pecorari e Marco Masala erano a capo di una delegazione di rappresentanti di Coldiretti Valtiberina.

L’incontro è stato presieduto dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il presidente e Ad di Philip Morris Italia Marco Hannappel, il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, il sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze, Federico Freni, assieme alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il vicepresidente e assessore alle politiche agricole della Regione Umbria, Roberto Morroni, l’assessore all’Agricoltura della Regione Veneto, Federico Caner e dell’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo. A moderare l’incontro è stato il Segretario generale di Coldiretti Nazionale Enzo Gismundo.

E’ stata questa l’occasione per stipulare l’accordo tra l’ente nazionale e l’azienda Philip Morris Italia per garantire la continuità degli investimenti sul tabacco italiano anche nel 2022 per oltre 20 mila tonnellate, circa il 50% del totale.

Questa importante firma rientra in un accordo ben più ampio che prevede investimenti pluriennali. In particolare, per quanto riguarda il 2022, l’accordo prevede l’acquisto di tabacco greggio per volumi pari a oltre 20.000 tonnellate (circa il 50% del tabacco italiano). Gli investimenti di Philip Morris Italia sulla filiera agricola italiana ammontano a circa 100 milioni per il 2022 e avranno in Italia un impatto occupazionale stimato diretto, indiretto ed indotto fino a 28.700 persone