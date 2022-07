Domenica ad Albergo gara di ciclismo per Allievi

Sono circa cento gli iscritti alla gara di ciclismo per Allievi in programma domenica ad Albergo con l’organizzazione della locale Polisportiva, la società nata nel 1973 dove è cresciuto Daniele Bennati.

In palio il memorial Ansaldo Merelli a ricordo del fondatore e presidente per tanti anni del club e trofeo Antonio Rosini.

I chilometri da percorrere 70, quattro giri del tradizionale circuito di 10 Km da ripetere 4 volte sul tratto Albergo, Spoiano, Infernaccio, Griccena, Albergo, poi l’ultima tornata, la più impegnativa con l’ascesa a Oliveto e lo strappo di Ciggiano da via Colombaia.

Partenza alle ore 15, arrivo poco prima delle 17.

Tra le squadre iscritte le tre del nostro territorio, Polisportiva Albergo che peraltro organizza la gara, Olimpia Valdarnese e Pedale Toscano Ponticino.

La corsa come ogni anno si svolge nell’ambito della tradizionale sagra.