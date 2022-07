Maltempo: interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nella notte

A seguito della perturbazione meteorologica di ieri sera, molte le segnalazioni giunte alle sale operative dei comandi di Firenze, Prato, Arezzo e di Siena.

I Vigili del fuoco sono intervenuti durante la notte per risolvere i danni causati dal forte vento, come la rimozione di alberi e/o rami caduti sulla sede stradale.







Interventi nel comune di Bibbiena in località La Nave in via Umbro Casentinese per delle pietre staccate e divelte da un muro di confine lungo la carreggiata, altri interventi lungo le strade del comune di Bibbiena, e in località La Fratta nel comune di Cortona.

Altro intervento sulla SR 69 Figline Valdarno, sul raccordo autostradale Bettolle – Perugia sempre per alberi caduti. Si riporta un’altro intervento nel comune di Meleto Valdarno Cavriglia in via della Costituzione dove una pianta alto fusto è caduta su alcune autovetture parcheggiate in strada.

Il comando di Prato è stato impegnato per numerosi interventi per la rimozione di rami e oggetti pericolanti.

Le squadre sono state inoltre impegnate per un principio d’incendio in una confezione in via Rossini nel comune di Prato dove il fuoco ha danneggiato alcune macchine da cucire e interessato l’impianto elettrico.

Situazione interventi effettuati maltempo:

41 interventi dal comando di Firenze

25 interventi dal comando di Siena

30 interventi dal comando di Arezzo

14 interventi dal comando di Prato