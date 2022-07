Sorpreso a passeggio in centro ma era ai domiciliari: arrestato per evasione

Nella serata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Arezzo hanno arrestato un 53enne aretino per il reato di “evasione”, poiché sorpreso mentre passeggiava tranquillamente in centro storico.

L’uomo, che nel maggio scorso aveva lasciato il carcere per terminare la sua pena agli arresti domiciliari presso la propria abitazione – essendo stato condannato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti – non era stato trovato dai Carabinieri della Stazione durante un normale controllo effettuato nella mattinata.

Immediatamente sono scattate le ricerche della Compagnia di Arezzo, dove a tutte le pattuglieviene fornita foto segnaletica, corredata da dettagliata descrizione del soggetto.

Le modalità di allontanamento lasciavano presupporre che l’uomo non si fosse allontanato dalla città ed infatti le ricerche sisono concluse nella serata.

Non essendo la prima volta che il 53enne si allontana dal luogo di detenzione, anziché’ rispettare la misura restrittiva, accompagnato presso il Comando Compagnia dove, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma, in attesa di essere giudicato per rito direttissimo.