Ad Arezzo la manutenzione è eccezzziunale… veramente

By Il Burattino

Mentre il Comune e la politica si autoglorifica con tagli di nastri ben visibili al pubblico, chimere e paparazzate sui media locali compiacenti, spende soldi in cazzate, ma che si vedano bene, per fare propaganda, la manutenzione ordinaria langue e crea situazioni inaccettabili.

Parco della Marchionna, non è un fazzoletto di terra, è grandino, e all’interno non c’è illuminazione.

Alla richiesta di un anno fa di metterli, da parte di alcuni residenti al Comune, laconicamente venne detto “ci penseremo, non ci sono soldi”.

Ma come ?

Possibile ?

Però per tagliare i nastri ci sono !!!

All’interno panchine raffazzonate, incuria, resti di cibo e bevande, non vorremmo che se ci mettessero gli occhi, si creasse un “Pionta 2: la Vendetta”.

Villa Severi: l’erba alta, anzi altissima impera, tanto che i cani quando fanno la cacca la depositano ad altezze montane.

Per raccoglierla qualcuno deve fare sacchi di erba perché si attacca e non viene via.

Sfalci delle piante fatti dalle cooperative abbandonati e secchi, calcinacci e sudicio ovunque.

E due.



Nel campo da calcio, oltre a enormi buchi nella recinzione, gruppi di fiordalisi altezza polpaccio, un lieve massaggio per le partite Scapoli – Ammogliati ?

Cabina dismessa dell’Enel in via Bruni, zona Cappuccini; se non c’è manutenzione rischia di sfasciarsi di perdere pezzi o addirittura cadere, poi le conseguenze?

Degrado ovunque, topi e serpi che si intrufolano nelle case adiacenti, erba alta ad altezza viso , almeno 1 metro e cinquanta, nessuno fa manutenzione.

Almeno anni fa veniva concesso ad un pensionato di farci un orto, e così teneva pulito.

Revocata la concessione, ecco tutto a catafascio.

Sono solo tre esempi, ma a ben girare in città ce ne sono mille altri, dell’incuria e della non manutenzione dell’Amministrazione che tira a campare, con un Sindaco desaparecidos che delega tutto al suo vice, e i risultati vergognosi si vedono tutti.

L’importante per loro è trasformare Arezzo in una Ibiza senza mare, ma con lo stesso tasso di (mala) movida.

Non ci piace sottolineare le brutture e il degrado, vorremmo non scriverne perché significherebbe che Arezzo sarebbe una città ordinata, ma così non è.

Ne prendiamo atto, e come sempre invitiamo il Comune a provvedere a risanare, ma coi fatti e non con le chiacchiere.