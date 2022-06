Incidenti stradali: feriti padre e figlio sulla Setteponti, a Pieve Santo Stefano ferito 74enne. A Montevarchi investito un bambino

Scontro auto moto sulla Setteponti

Alle ore 19:00 a Loro Ciuffenna lungo la via Setteponti Levante, si sono scontrate una moto e un’auto.

Sono rimasti feriti il conducente della motoun 51enne di Ponte Buriano ed il figlio 15enne.

Il 51enne è stato trasportato all’ospedale di Careggi a Firenze con elisoccorso Pegaso 1 in codice Rosso, il figlio all’ospedale San Donato di Arezzo in codice Giallo.

Sono intervenuti: l’ ambulanza infermierizzata di Montalto, l’automedica del Valdarno, l’ambulanza di Terranuova Bracciolini e l’ elisoccorso Pegaso 1.

Per i rilievi i carabinieri di Loro Ciuffenna.

Investimento pedone

A Montevarchi in via Luigi Cadorna alle ore 17:48 un’auto ha investito un bambino di 9 anni.

Sul posto sono intervenuti automedica alfa 2 e Ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini ed elisoccorso Pegaso 1.

Il bambino è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Meyer di Firenze.

Scontro auto-moto a Pieve Santo Stefano

Alle ore 10:35 a Pieve Santo Stefano lungo la Sp208, un incidente stradale con uno scontro tra una moto ed un’auto

a causato il ferimento di unmotociclista, un uomo di 74 anni residente a Ravenna che è stato trasportato con elisoccorso Pegaso 1 in codice giallo all’ospedale Le Scotte di Siena.

Intervenuti nel posto ambulanza della Misericordia di Pieve Santo Stefano e ambulanza della croce rossa di Sansepolcro, per i rilievi i carabinieri di Pieve Santo Stefano.