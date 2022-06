Interceptors

Ha suscitato alcune reazioni la seguente dichiarazione di Macrì a proposito

della sostenibilità del made in Italy e del progetto Its in Energia e Ambiente con Prada, Lem, Semar e Unoaerre, di un nuovo corso di eccellenza post diploma da tenersi in Valdarno: ” Abbiamo INTERCETTATO da parte della filiera moda e oro un fabbisogno crescente in termini di nuove competenze tecniche sul tema della sostenibilità e dell’impatto ambientale della produzione logistica”.

La Procura della Repubblica di Arezzo: intercettazioni non autorizzate.

Staderini: non me date la colpa, con questa intercettazione io non c’entro.

Ghinelli e Tanti : uffah, anche questo in Valdarno!

Qui c’è lo zampino di FDI e comunque chiederemo spiegazioni alla Regione.

La Chiassai: se ‘un siete boni, andate a ‘asa!

Il quotidiano locale: idea folgorante, pubblicizzeremo questo progetto (col pagare, ovviamente).

L’opposizione:Donati e Sileno di Scelgo Arezzo , un’altra occasione persa per la Città, era una nostra proposta programmatica di due anni fa, faremo un’interrogazione in Consiglio Comunale e sicuramente ci risponderanno.

Il PD, Ghinelli go home !

Lucertola, non ci ho capito un ca@@o, vado a bere una birra per schiarirmi le idee.