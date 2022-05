Il Cardinale Gualtiero Bassetti annuncia la rinuncia all’Archidiocesi

Nel portare il saluto e la benedizione del Papa ai partecipanti al convegno “Giorgio La Pira: un ponte di speranza”, tenutosi a Perugia questo pomeriggio, il cardinale Gualtiero Bassetti, al termine del suo intervento, ha annunciato che questa mattina, in udienza dal Santo Padre, di avere rimesso nelle sue mani il suo mandato di vescovo e di presidente della Cei, che doveva concludersi con la prossima Assemblea generale dei vescovi italiani.

“E quindi – ha detto – dal 27 maggio in poi sarò vescovo emerito, come lo è stato prima di me mons.Giuseppe Chiaretti”.

“Ho deciso di rimanere in diocesi, dopo essere stato a Firenze, in Maremma, a Massa Marittima-Piombino, e poi ad Arezzo-Cortona-Sansepolcro, dopo aver fatto un po’ il pellegrino…», perché «questa è l’ultima diocesi che il Signore mi ha affidato, che è la nostra diocesi, che è diventata per me come Firenze, la “culla” da dove ero partito.

Gualtiero Bassetti, ha raggiunto i limiti di età e rimarrà nel territorio come arcivescovo emerito.