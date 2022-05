S.S. Arezzo: settore giovanile, il report del fine settimana

JUNIORES NAZIONALE – Arezzo – Porto d’Ascoli 7-0

Netta vittoria per la Juniores di mister Jody Zurli che sul terreno del centro sportivo ‘Le Caselle’ ne segna sette ai pari età del Porto d’Ascoli. Protagonisti di giornata Castaldo, autore di una tripletta e sempre più capocannoniere del girone, e Dema che segna una doppietta di pregevole fattura. Le altre due reti portano la firma di Imparato e Berneschi. Sabato ultimo impegno della stagione regolare sul campo del Tolentino, quindi spazio alla fase finale nazionale con gli amaranto che entreranno in gioco dagli ottavi in programma il prossimo 8 giugno.

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI | riposo

Nel primo incontro del triangolare finale per l’accesso alla categoria elite’ vittoria in trasferta per 3 a 2 del Mazzola Valdarbia sul Viaccia Calcio. Gli allievi nazionali di mister Massimiliano Bernardini faranno così il loro esordio mercoledì in casa contro la squadra pratese del Viaccia per poi concludere il triangolare domenica prossima sul campo del Mazzola Valdarbia.

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI | Arezzo – Poggibonsese Calcio Invicta 1-4

Esordio amaro nella fase finale regionale per i giovanissimi di mister Domenico Avantario che sul terreno del centro sportivo ‘Le Caselle’ vengono sconfitti pesantemente dalla Poggibonsese Calcio Invicta. Il vantaggio iniziale ad opera di Gadani aveva illuso i giovani amaranto subito ripresi dai giallorossi. Nella ripresa gli ospiti segnano tre volte e portano a casa una vittoria difficile da ribaltare nel ritorno di domenica prossima.

UNDER 14 GIOVANISSIMI PROVINCIALI | San Miniato – Arezzo 0-5

Importante vittoria per i giovanissimi provinciali di mister Alessio Bianchi che sul difficile campo del San Miniato forniscono una prova di forza importante chiudendo la contesa già nella prima frazione di gioco grazie alle reti di Gori, Minocci, Bernardini e Fratini. Nella ripresa ancora Minocci arrotonda il punteggio con gli amaranto che mantengono saldamente il primato nel girone. Resta in scia solo la Sangiovannese distaccata di una lunghezza dal vertice.

UNDER 12 ESORDIENTI I anno | Arezzo – Sangiovannese non disputata