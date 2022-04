L’Arezzo supera il Poggibonsi 2-1

Arezzo-Poggibonsi: le foto della partita

90′ + 4′ – L’Arezzo supera in rimonta il Poggibonsi per 2-1 e torna al successo.

90′ – Saranno quattro i minuti di recupero.

87′ – Esce Persano, entra Doratiotto.

76′ – Poggibonsi pericoloso in area amaranto, la difesa del Cavallino ringrazia l’imprecisione degli uomini di Calderini. Mariotti non è contento ovviamente e richiama i suoi all’ordine.

74′ – Fuori Campaner per Ruggeri, esce anche Gistri per Motti.

68′ – Marras cambia gioco su Calderini che entra in area a conquista l’ennesimo angolo.

62′ – Escono Cutolo, Pizzutelli e Damiano Marras, entrano Marchi, Pisanu e Niccolò Marras, quest’ultimo al debutto stagionale.

56′ GOL AREZZO: Calderini lavora un pallone sulla sinistra e mette al centro dove Persano di testa arriva al momento giusto per firmare il 2-1.

47′ – Pizzutelli rinnova il duello con Pacini che sventa l’ottima punizione del centrocampista amaranto.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Dentro Bellini e Muscas per gli ospiti al posto di Donati e Riccobono.

45′ + 1′ – Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

45′ – Un minuto di recupero.

38′ – Ancora un intervento decisivo di Colombo su Donati lanciato a rete.

36′ – Ancora Calderini, servito da Cutolo, va al tiro dal limite dell’area piccola trovando però solo il calcio d’angolo.

35′ GOL AREZZO: cross di Cutolo, Persano addomestica e spara il pallone in rete.

30′ – Quella che è stato fin qui una partita equilibrata con occasioni da una parte e dell’altra è per adesso decisa dalla maggiore prontezza in zona gol della formazione ospite.

29′ – La risposta dell’Arezzo è sui piedi di Cutolo: dribbling secco e sinistro potente in area, Pacini alza sopra la traversa.

26′ GOL POGGIBONSI: punizione di Riccobono, Colombo smanaccia con Regoli che è il più lesto a ribadire in rete la respinta.

25′ – Giallo per Campaner, reo di aver bloccato un avversario al limite della propria area di rigore fallosamente.

23′ – Serpentina di Cutolo in area ospite, il capitano conquista un angolo.

22′ – Incredibile serie di batti e ribatti in area amaranto, l’Arezzo alla fine riesce comunque a salvarsi.

21′ – Palo di Pizzutelli: il centrocampista su punizione colpisce il palo alla destra di Pacini.

18′ – Ancora una incertezza difensiva amaranto, ancora Colombo che ci mette più di una pezza.

16′ – Ottimo contropiede amaranto, Cutolo appoggia a Benedetti che libera Calderini: l’attaccante cerca il pallonetto e il pallone esce sul fondo.

13′ – Calderini ancora a tu per tu con Pacini trova la risposta del portiere ospite.

12′ – Miracolo di Colombo: Regoli sfruttando un lancio da dietro arriva a tu per tu con il numero uno amaranto che salva il risultato.

11′ – Rapido scambio Cutolo-Marras, il capitano ci prova dal limite con il pallone che esce sopra la traversa.

9′ – Cutolo ci prova punizione: tiro potente ma palla che esce a lato.

7′ – Incertezza di Cecchi, Calderini riceve palla si invola verso la porta di Pacini colpendo il palo. Prima vera occasione da gol dell’incontro.

1′ – Inizia la partita, confermati gli schieramenti. Problemi nel prepartita per Sicurella, al suo posto in panchina va Marchi.

AREZZO (4-3-3): 1 Colombo; 23 Campaner (29′ st 21 Ruggeri), 2 Biondi, 77 Frosali, 33 Zona; 31 Marras D. (17′ st 7 Marras N.), 95 Pizzutelli (17′ st 6 Pisanu), 5 Benedetti; 10 Cutolo (17′ st 26 Marchi), 90 Persano (42′ st 11 Doratiotto), 18 Calderini.

A disposizione: 22 Balucani, 3 Mastino, 4 Van Der Velden, 19 Pinna, 21 Ruggeri.

Allenatore: Marco Mariotti.

POGGIBONSI (3-5-2): 1 Pacini; 2 Cecchi, 5 De Vitis, 6 Borri; 7 Donati (1′ st 15 Muscas), 4 Mazzolli, 8 Gistri (29′ st 20 Motti), 9 Barbera, 3 Poggesi; 10 Regoli, 11 Riccobono (1′ st 14 Bellini).

A disposizione: 12 Venè, 13 Rimondi, 16 Ballerini, 17 Manfredi, 18 Camilli, 19 Renzi.

Allenatore: Stefano Calderini.

ARBITRO: Marco Peletti di Crema (Alessandro Rastelli di Ostia Lido – Marco Giudice di Frosinone).

RETI: pt 26′ Regoli, 35′ Persano; st 11′ Persano.

Note – Spettatori: 840. Recupero: 1′ + ‘. Angoli: 8-2. Ammoniti: pt 16′ Biondi, 25′ Campaner, 26′ Donati, 45′ Mazzolli; st 10′ Pizzutelli, 19’ Borri.