Rubano cioccolata per 200 euro al supermercato, arrestati

Ieri pomeriggio, nell’ambito di servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori, svolti sul territorio, i Carabinieri del Comando Stazione di Castiglion Fiorentino, in collaborazione con la Polizia Locale hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini di origini marocchine, individuati quali autori di un furto aggravato in concorso.

Nell’orario indicato, particolarmente sensibile per furti e rapine in danno di esercizi commerciali, i due soggetti dopo aver violato l’antitaccheggio su alcuni prodotti in vendita presso un supermarket, si sono impossesssati di un ingente e dolce quantitativo di cioccolato per un valore di circa 200 euro, fuggendo a piedi e dirigendosi alla volta del centro cittadino percorrendo la strada statale umbro casentinese, al fine di far perdere le proprie tracce con la refurtiva.

I dipendenti del negozio provvedono immediatamente ad allertare i Carabinieri, che diramate le ricerche dei predetti, dopo immediate ricerche in sintonia con la Polizia Locale, individuano e riconoscono i due magrebini strada in corrispondenza della rotatoria “MEONI”.

I due, corrispondono fedelmente alle descrizioni fornite dai testimoni oculari che li hanno notati poco prima; quindi gli operanti provvedono a bloccarli e portarli in caserma.

La merce recuperata, ancora in possesso dei fuggitivi, è stata restituita al responsabile del supermercato,

I due fermati, già noti, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e segnalati all’A.G. di Arezzo.