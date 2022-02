C’è qualcosa di nascosto

che non entra nella borsa

ma non prende troppo posto

se non è dato di corsa.

C’è qualcosa d’importante

che non va dimenticato

e ti serve un aiutante

solo se non l’hai mai usato.

C’è qualcosa di gentile

che riposa in ogni dove

che sia marzo oppure aprile

lo ricevi e ti commuove.

C’è qualcosa di sincero

che non costa proprio niente,

ha la forza di un guerriero

ma è gentile e diligente.

C’è qualcosa di felice

che si muove delicato,

che sia primo o in appendice

che sia svelto o appassionato.

C’è qualcosa di speciale

che sia uno o sia plurale

ma cos’è non te lo dico

te lo do da caro amico.

La filastrocca di oggi è dedicata a un volume poetico e gentile, “Quello speciale”, di Chiara Lorenzoni e Francesca Dafne Vignaga (Edizioni Lapis). Consigliato dai 3 anni in su ma utile ad una lettura in famiglia alla ricerca di “Quello speciale”… che poi sono tanti, in tanti modi ma con una sola forma.

Quale sarà quello speciale?